Введены ограничения движения транспорта в Киеве, жителей и гостей столицы предупредили о временных неудобствах, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении КГГА.

25 сентября введено ограничение движения транспорта в Киеве по нескольким улицам Деснянского района. Отмечено, что изменения в организации дорожного передвижения связаны с проведением плановых ремонтных работ.

В частности, с 8:00 до 18:00 ограничения вводятся на улицах Оноре де Бальзака и Константина Данькевича. Коммунальное предприятие дорожно-эксплуатационного управления Деснянского района приступит к фрезерованию верхнего слоя дорожного покрытия, что является необходимым этапом подготовки дороги к дальнейшему восстановлению и укладке нового асфальта.

Работы охватят участок улицы Оноре де Бальзака от пересечения с улицей Сержа Лифаря до улицы Константина Данькевича, а также отдельный участок самой улицы Константина Данькевича.

В «Киевавтодоре» объяснили, что такие работы проводятся с целью улучшения качества дорожной инфраструктуры района, повышения безопасности и обеспечения комфортного передвижения водителям и пешеходам. Фрезерование верхнего слоя позволяет удалить изношенное покрытие, устранить мелкие неровности и подготовить основание для качественной укладки нового слоя асфальта, что значительно продлит срок службы дорожного полотна.

Представители коммунальной корпорации призвали водителей заранее планировать свои маршруты, учитывая ограничения движения транспорта в Киеве и незначительные задержки движения по указанным улицам. Также они обратились к жителям района с просьбой отнестись с пониманием к ситуации, ведь временные неудобства являются необходимым условием для проведения работ, которые в будущем сделают передвижение по городу более комфортным и безопасным.

