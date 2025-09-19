Существует ряд условий, при которых денежная помощь для ВПЛ в Киевской области не назначается или может быть прекращена.

Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области может быть прекращена по ряду причин, поэтому стоит знать о них, сообщает Politeka.net.

Об этом было предупреждено в Министерстве социальной политики.

Внутри перемещенные лица ежемесячно получают государственную выплату: 3000 гривен на каждого ребенка и лиц с инвалидностью, а также 2000 гривен на других членов семьи.

В то же время, существует ряд условий, при которых денежная помощь для ВПЛ в Киевской области не назначается или может быть прекращена. В частности, деньги не предоставляют в случаях, когда человек:

вернулась на постоянное место жительства;

приобрела новый автомобиль в возрасте до пяти лет, кроме транспортных средств, переданных на нужды обороны;

купила недвижимость стоимостью более 100 000 гривен, за исключением жилья, полученного за бюджетные средства;

имеет депозитный счет с суммой более 100000 гривен;

совершила покупку иностранной валюты или банковских металлов более чем на 100 000 гривен, кроме случаев пожертвований или оплаты социальных услуг;

владеет жильем на относительно безопасной территории, если его площадь превышает 13,65 квадратных метров на одного человека;

находится за границей более 30 дней подряд без уважительных причин, таких как командировка, лечение или другие обстоятельства.

При наступлении одного из перечисленных условий денежная помощь для ВПЛ в Киевской области прекращается со следующего месяца. Также помощь не назначается переселенцам, восстановившим свое жилье или приобретшим новое.

Если же ни одно из оснований для отмены не возникает, внутренне перемещенные лица продолжают получать государственную поддержку в установленном порядке.

