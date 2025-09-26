Пассажиры должны учитывать эти изменения, ведь подорожание проезда в Киевской области уже вступило в силу и действует официально.

После продолжительного периода стабильных тарифов подорожание проезда в Киевской области стало официальным фактом, сообщает Politeka.

Обуховское общество через свою официальную страницу в Facebook информирует жителей об изменениях, отмечая необходимость учитывать обновленные расценки при планировании ежедневных поездок.

Основной причиной повышения стала трехлетняя неизменность цен с мая 2022 г., в то время как расходы перевозчиков существенно увеличились. Заработные платы водителей выросли более чем в три раза, а минимальная оплата труда почти удвоилась. Стоимость дизельного горючего поднялась на 126%, смазочных материалов – в три раза.

Существенно подорожали и другие составные части транспортной инфраструктуры: запасные части и комплектующие – на 159–194%, страховые взносы – на 272%, сервисное обслуживание – на 168–210%. Часть ремонтных работ увеличилась в цене вдвое.

Согласно методике Министерства транспорта от 2009 года, пересмотр тарифов обязателен в случаях, когда горючее дорожает более чем на 10% или расходы перевозчиков претерпевают существенные изменения. Именно поэтому Обуховский городской совет принял решение №525 от 21 августа 2025 года, которым были утверждены новые цены.

Теперь поездка по маршруту №1 (ТСМ – Больница) стоит 18 гривен. Такая же сумма установлена ​​для маршрутов №2 (Больница – Яблоневый) и №4 (Ленды – Яблоневый – Песчаная). На маршрутах №5 (Автостанция – Песчаная) и №7 (Песчаная – Лукавица) стоимость составляет 14 грн, а маршрут №6 (Больница – Песчаная) обойдется в 13 гривен.

В обновленный список также вошли маршруты №8 (Блакитовка – Песчаная), №9 (8 Ноября – Песчаная), №10 (Польок – Песчаная), №11 (Ярововская – Больница), №12 (Соборная – Больница) и №14 (Жеваги – Песчаная). Пассажиры должны учитывать эти изменения, ведь подорожание проезда в Киевской области уже вступило в силу и действует официально.

