Прогноз погоди на вересень у Києві дозволить жителям планувати свої справи.

Прогноз погоди на вересень у Києві оприлюднила завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух, повідомляє Politeka.

За її словами, довгострокові оцінки ґрунтуються на чисельних моделях світових прогностичних центрів, зокрема Європейського (ECMWF) та американського NOAA. В Україні власні розрахунки такого типу не проводяться, тому спеціалісти користуються міжнародними даними з урахуванням місцевих особливостей.

Кліматологиня наголосила, що вересневий прогноз відрізняється від короткострокових, адже він показує лише можливі відхилення від кліматичної норми температури та кількості опадів. Попередні розрахунки свідчать: середня температура у вересні буде приблизно на 1 °С вищою за норму. Водночас 2025 рік ймовірно прохолодніший, ніж 2023–2024, коли середні значення перевищували звичайні на 3–4 °С, а денні максимуми сягали +30…+35 °С.

Очікується, що цього року температура залишатиметься дещо вищою за норму протягом більшості днів, однак загальний фон буде нижчим, ніж у попередні сезони. В Україні середні значення коливатимуться від +18…+19 °С на півдні до +13 °С на заході, у високогір’ї Карпат – ще нижчі.

Щодо столиці, у Києві очікується теплий вересень. У першій половині зберігатимуться літні денні показники, проте ночі стануть прохолодними. Поступово температура знижуватиметься, і наприкінці місяця літо остаточно відступить. Для цього періоду характерні ранкові тумани, які супроводжуватимуться прохолодою. Опади прогнозуються у межах кліматичної норми.

Загалом прогноз погоди на вересень у Києві свідчить, що місяць буде теплішим за кліматичний стандарт, але не настільки спекотним, як попередні роки.

Джерело: Факти

Останні новини України:

