Це викликає занепокоєння щодо дефіциту продуктів у Київській області та загалом по країні.

Дефіцит продуктів у Київській області відображається на ринку фруктів, зокрема через стрімке зростання цін на яблука, повідомляє Politeka.

Середня вартість цього звичного для українців фрукта досягла 85,20 гривень за кілограм, що у три рази перевищує минулорічний показник, повідомляє "Hromadske" з посиланням на аграрних експертів.

За словами Олександра Хорєва з проєкту EastFruit Weekly Ukraine, Україна практично втратила місцеві товари, а ринок заповнили імпортовані плоди, насамперед із Польщі. У червні минулого року середня ціна становила 28,11 гривень за кілограм, тоді як зараз вона значно зросла.

Основними причинами критичного стану галузі є старіння садів і скорочення площ під їх посадку, зазначає аграрний спеціаліст Іван Томич. Цікаво, що нині індикатором цін на яблука стали банани, які залишаються найбільш популярною альтернативою. Вартість бананів сьогодні становить 74,15 гривень за кілограм, тоді як торік їхня ціна була 64,03 гривень.

Ринок майже повністю заповнили польські яблука, які замінили вітчизняну продукцію. Якщо така тенденція збережеться, яблука остаточно перетворяться на преміальний товар, недоступний більшості споживачів. Це викликає занепокоєння щодо дефіциту продуктів у Київській області та загалом по країні.

До слова, про нестачу також повідомляли в Харківській області.

Розцінки на огірки піднялися до 30–50 грн за кілограм, що на 13% вище, ніж попереднього тижня. Причиною подорожчання стало зменшення пропозиції через масові зачистки в теплицях, а також негативний вплив погодних умов. Попри підвищення, показники залишаються на 16% нижчими порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Джерело: Hromadske

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду: в яких містах України люди змушені платити більше.

Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області: скільки доведеться платити містянам.