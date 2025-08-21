Это вызывает обеспокоенность дефицитом продуктов в Киевской области и в целом по стране.

Дефицит продуктов в Киевской области отражается на рынке фруктов, в частности, из-за стремительного роста цен на яблоки, сообщает Politeka.

Средняя стоимость этого привычного для украинцев фрукта достигла 85,20 гривен за килограмм, что в три раза превышает прошлогодний показатель, сообщает "Hromadske" со ссылкой на аграрных экспертов.

По словам Александра Хорева из проекта EastFruit Weekly Ukraine, Украина практически потеряла местные товары, а рынок заполнили импортируемые плоды, прежде всего из Польши. В июне прошлого года средняя цена составила 28,11 гривен за килограмм, в то время как сейчас она значительно выросла.

Основными причинами критического состояния отрасли является устаревание садов и сокращение площадей под их посадку, отмечает аграрный специалист Иван Томич. Интересно, что индикатором цен на яблоки стали бананы, которые остаются наиболее популярной альтернативой. Стоимость бананов сегодня составляет 74,15 гривны за килограмм, тогда как в прошлом году их цена была 64,03 гривны.

Рынок почти полностью заполнили польские яблоки, заменившие отечественную продукцию. Если такая тенденция сохранится, яблоки окончательно превратятся в премиальный товар, недоступный большинству потребителей. Это вызывает обеспокоенность дефицитом продуктов в Киевской области и в целом по стране.

Кстати, о нехватке также сообщали в Харьковской области.

Расценки на огурцы поднялись до 30–50 грн за килограмм, что на 13% выше, чем на прошлой неделе. Причиной удорожания стало уменьшение предложения из-за массовых зачисток в теплицах, а также негативное влияние погодных условий. Несмотря на повышение, показатели остаются на 16% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Источник: Hromadske

