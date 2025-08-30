Прогноз погоды на сентябрь в Киеве обнародовала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух, сообщает Politeka.

По ее словам, долгосрочные оценки основываются на многочисленных моделях мировых прогностических центров, в частности, Европейского (ECMWF) и американского NOAA. В Украине собственные расчеты такого типа не производятся, поэтому специалисты пользуются международными данными с учетом местных особенностей.

Климатологиня отметила, что сентябрьский прогноз отличается от краткосрочных, ведь он показывает лишь возможные отклонения от климатической нормы температуры и количества осадков. Предварительные расчеты свидетельствуют: средняя температура в сентябре будет примерно на 1 °С выше нормы. В то же время 2025 год вероятно прохладнее, чем 2023–2024, когда средние значения превышали обычные на 3–4 °С, а дневные максимумы достигали +30…+35 °С.

Ожидается, что в этом году температура будет несколько выше нормы в течение большинства дней, однако общий фон будет ниже, чем в предыдущие сезоны. В Украине средние значения будут колебаться от +18…+19 °С на юге до +13 °С на западе, в высокогорье Карпат – еще ниже.

Что касается столицы, то в Киеве ожидается теплый сентябрь. В первой половине будут сохраняться летние дневные показатели, однако ночи станут прохладными. Постепенно температура будет снижаться, и к концу месяца лето окончательно отступит. Для этого периода характерны утренние туманы, сопровождающиеся прохладой. Осадки прогнозируются в пределах климатической нормы.

В целом прогноз погоды на сентябрь в Киеве свидетельствует, что месяц будет теплее климатического стандарта, но не столь жарким, как в предыдущие годы.

Источник: Факты

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Доплаты для пенсионеров в Киевской области: кто и сколько получит в сентябре

Также Politeka сообщала, Подорожание проезда в Киеве: что изменилось для пассажиров.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Киевской области: что начало исчезать.