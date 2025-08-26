Аренда квартир в Киеве предлагает варианты на любой вкус и бюджет.

За последние шесть месяцев аренда квартир в Киеве заметно подорожала., сообщает Politeka.

По информации M2bomber , составляло около 4500 гривен, или 21,94%, и средняя цена жилья на рынке поднялась с 20 420 до 24 901 грн, без учета количества комнат. В годовом исчислении показатель также увеличился на 20,2%, что составляет более 4 000 гривен, сообщает M2bomber.

Предлагаем просмотреть варианты жилья, которые публикуют на сайте Rieltor .

Среди доступных вариантов – однокомнатная квартира на Виноградаре, в поселке Шевченко, на 4-м этаже 9-этажного дома. Общая площадь составляет 25 м², жилая – 17 м², кухня – 4 м². Здесь есть централизованное отопление и горячая вода, газовая плита, совмещенный санузел и балкон. Интернет беспроводной. Функционирует даже при отсутствии света – вода, отопление и газ работают. Комиссия за услуги составляет 50%, а аренда стоит 9500 грн в месяц.

Еще один вариант – современная 1-комнатная студия на ул. Дегтяревская, 9 в Шевченковском районе. Жилье расположено на 5-м этаже 6-этажного кирпичного дома. Площадь 32 м², жилая – 26 м², кухня – 6 м². Дом после качественного ремонта, с просторной ванной и новой сантехникой.

Полностью укомплектована мебелью и техникой: холодильник, стиральная машина, плита, микроволновка, бойлер. Планировка смежно-раздельная, просторная спальня, кухня-гостиная и прихожая. Расположение удобно - 5 минут пешком до метро Лукьяновская, рядом супермаркеты, ТРЦ и парк. Стоит 15500 грн в месяц, комиссия 50%.

Для ищущих большую площадь предлагается двухкомнатная на ул. Бориса Гмыри, 1/2 в Дарницком районе, на 7 этаже 17-этажного дома. Общая площадь – 65 м², жилая – 38 м², кухня – 10 м². Комнаты раздельные, две утепленные лоджии. Счетчики отопления, бытовая техника и мебель включены. Жилье без животных. Комиссия за услуги - 50%, аренда - 19 000 грн в месяц.

