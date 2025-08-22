Місцеві мешканці мают знати про надання доплат для пенсіонерів у Київській області, тож розповідаємо про це детальніше.

Українські пенсіонери, які продовжують працювати після виходу на заслужений відпочинок, мають можливість отримати доплати у Київській області, повідомляє Politeka.

Як інформують у Пенсійному фонді України, доплати для пенсіонерів у Київській області передбачають кілька видів фінансових надбавок.

Додаткові гроші нараховуються тим, хто має необхідний страховий стаж. Працюючі пенсіонери можуть отримати дві основні категорії доплат у Київській області.

Перший варіант це виплата за понаднормовий стаж. Вона надається тим громадянам, чий трудовий шлях перевищує законодавчо визначені рамки. Якщо пенсію було призначено до жовтня 2011 року, враховуються понад 25 років для чоловіків і понад 20 років для жінок.

Якщо після жовтня 2011 року, то вимоги вищі понад 35 років для чоловіків і понад 30 для жінок. Сума такої надбавки складає 1% від прожиткового мінімуму за кожен рік стажу понад норму. У 2025 році прожитковий мінімум становить 2 361 гривню, а отже 1% дорівнює 23,61 грн.

Другий варіант - це щомісячна виплата для почесних донорів. Вона становить 10% від прожиткового мінімуму, визначеного для 2025 року. Оскільки прожитковий мінімум складає 2 920 гривень, розмір виплати сягає 292 грн щомісяця.

Отримати статус почесного донора може людина, яка безкоштовно здала не менше 40 максимально допустимих доз крові або 60 доз плазми. Окрім того, є ще один механізм підтримки. Це індексація пенсій, яка стосується також і тих, хто продовжує працювати.

Вона проводиться раз на рік у березні. Право на індексацію мають ті, хто після виходу на заслужений відпочинок напрацював щонайменше 24 місяці страхового стажу. У такому випадку фахівці Пенсійного фонду визначають найбільш вигідний варіант перерахунку.

