Підвищення тарифів на опалення в Черкаській області позначиться на витратах деяких жителів регіону, тож розповідаємо детальніше.

У Канівській громаді оголосили про підвищення тарифів на опалення в Черкаській області для бюджетних організацій, повідомляє Politeka.

Як інформують у пресслужбі Канівської міської ради, нові розцінки почнуть діяти з 1 жовтня 2025 року. Таке підвищення тарифів на опалення в Черкаській області стало необхідним кроком через зростання вартості енергоносіїв та загальні економічні виклики.

За словами представників міської ради, ціни на тепло переглянули до економічно обґрунтованого рівня. Такий крок був вимушеним, адже витрати на закупівлю газу зросли в чотири рази, що зробило неможливим утримання попередніх розцінок.

У повідомленні уточнили, що для населення продовжує діяти мораторій. Це означає, що під час воєнного стану люди й надалі платитимуть за теплопостачання за ціною 1907,53 грн за гігакалорію. Водночас реальна собівартість становить 3309,12 грн за гігакалорію, і саме ця різниця зараз особливо відчутна для місцевого бюджету.

Для решти категорій споживачів передбачено підвищення тарифів на опалення в Черкаскій області в середньому на 8%. Згідно з новими розрахунками, вартість теплової енергії включає виробництво, транспортування та постачання. Для бюджетних організацій вона становитиме 4626,32 грн за гігакалорію з ПДВ.

Таку ж ціну затверджено і для інших споживачів, що користуються теплопостачанням у громаді. Влада нагоошує, що тривале утримання нижчих цін створювало критичний розрив між реальною собівартістю та фактичними платежами. Це могло б призвести до перебоїв у роботі теплопостачальних підприємств.

