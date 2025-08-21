Повышение тарифов на отопление в Черкасской области скажется на расходах некоторых жителей региона, так что рассказываем подробнее.

В Каневской общине объявили о повышении тарифов на отопление в Черкасской области для бюджетных организаций, сообщает Politeka.

Как информируют в пресс-службе Каневского городского совета, новые расценки начнут действовать с 1 октября 2025 года. Такое повышение тарифов на отопление в Черкасской области стало необходимым шагом из-за роста стоимости энергоносителей и общих экономических вызовов.

По словам представителей городского совета, цены на тепло пересмотрели до экономически обоснованного уровня. Такой шаг был вынужденным, ведь затраты на закупку газа выросли в четыре раза, что сделало невозможным удержание предыдущих расценок.

В сообщении уточнили, что для населения продолжает действовать мораторий. Это значит, что во время военного положения люди и дальше будут платить за теплоснабжение по цене 1907,53 грн за гигакалорию. В то же время, реальная себестоимость составляет 3309,12 грн за гигакалорию, и именно эта разница сейчас особенно ощутима для местного бюджета.

Для остальных категорий потребителей предусмотрено повышение тарифов на отопление в Черкасской области в среднем на 8%. Согласно новым расчетам стоимость тепловой энергии включает производство, транспортировку и поставку. Для бюджетных организаций она составит 4626,32 грн. за гигакалорию по НДС.

Такая же цена утверждена и для других потребителей, пользующихся теплоснабжением в обществе. Власти подчеркивают, что длительное удержание более низких цен создавало критический разрыв между реальной себестоимостью и фактическими платежами. Это могло привести к перебоям в работе теплоснабжающих предприятий.

