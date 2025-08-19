Місцеві мешканці вже відчули удар по гаманцях у звяʼязку з підвищенням тарифів на комунальні послуги в Харківській області.

З квітня цього року відбулося підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області, повідомляє Politeka.

Як інформують Телеграм-каналі Лозівської міської ради, підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області вплинуло на бюджетні установи та комерційних споживачів. Нова ціна на воду у Лозівській громаді для цієї категорії споживачів складає 60,70 гривні за кубометр.

Для населення громади ціни залишилися без змін, що дозволяє уникнути додаткового фінансового навантаження на домогосподарства. А от коригування розцінок для бюджетних установ і підприємств було обумовлене зростанням закупної ціни на воду від КП "Харківводоканал".

Нова ціна від постачальника становить 17,66 гривні за кубометр, що збільшило щомісячні витрати приблизно на 800 тисяч гривень. Через це керівництво КП "Лозоваводосервіс" змушене було переглянути розцінки, аби уникнути фінансових збитків.

Абонплата і вартість водовідведення залишилися незмінними. Міська рада підкреслила, що різницю у вартості, як і раніше, планують компенсувати з бюджету громади. Ситуація на КП "Тепловодосервіс" схожа: вартість ЖКП для населення залишається на попередньому рівні, а підприємство також буде звертатися за компенсацією до бюджету.

Окрім цього, у Височанській громаді Харківської області також з квітня відбулося підвищення тарифів на комунальні послуги для всіх категорій споживачів.

Вартість водопостачання складає 52 грн за кубометр, а водовідведення обійдеться в 38,56. Причиною такого стрибка стало зростання витрат на електроенергію, оплату праці працівників і зношеність комунальних мереж.

Місцева влада нагадала, що люди, які не мають змоги оплачувати рахунки з новою вартістю, можуть звертатися по субсидію, щоб частково покрити витрати.

