Местные жители уже ощутили удар по кошелькам в связи с повышением тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области.

С апреля этого года произошло повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области , сообщает Politeka.

Как сообщает Телеграмм-каналы Лозовского городского совета, повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области повлияло на бюджетные учреждения и коммерческих потребителей. Новая цена на воду в Лозовском сообществе для этой категории потребителей составляет 60,70 гривны за кубометр.

Для населения общины цены остались по-прежнему, что позволяет избежать дополнительной финансовой нагрузки на домохозяйства. А вот корректировка расценок для бюджетных учреждений и предприятий была обусловлена ростом закупочной цены на воду от КП "Харьковводоканал".

Новая цена от поставщика составляет 17,66 гривны за кубометр, что увеличило ежемесячные расходы примерно на 800 тысяч гривен. Поэтому руководство КП "Лозоваводосервис" вынуждено было пересмотреть расценки, чтобы избежать финансовых убытков.

Абонплата и стоимость водоотведения остались неизменными. Городской совет подчеркнул, что разницу в стоимости по-прежнему планируют компенсировать из бюджета общины. Ситуация на КП "Тепловодосервис" схожа: стоимость ЖКУ для населения остается на прежнем уровне, а предприятие также будет обращаться за компенсацией в бюджет.

Кроме того, в Высочанской общине Харьковской области также с апреля произошло повышение тарифов на коммунальные услуги для всех категорий потребителей.

Стоимость водоснабжения составляет 52 грн. за кубометр, а водоотвод обойдется в 38,56. Причиной такого скачка стал рост затрат на электроэнергию, оплату труда работников и износ коммунальных сетей.

Местные власти напомнили, что люди, не имеющие возможности оплачивать счета с новой стоимостью, могут обращаться за субсидией, чтобы частично покрыть расходы.

