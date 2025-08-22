Местные жители должны знать о предоставлении доплат для пенсионеров в Киевской области, поэтому рассказываем об этом подробнее.

Украинские пенсионеры, которые продолжают работать после выхода на заслуженный отдых, могут получить доплаты в Киевской области , сообщает Politeka.

Как информируют Пенсионный фонд Украины, доплаты для пенсионеров в Киевской области предусматривают несколько видов финансовых надбавок.

Дополнительные деньги начисляются тем, кто имеет необходимый страховой стаж. Работающие пенсионеры могут получить две основные категории доплат в Киевской области.

Первый вариант – это выплата за сверхурочный стаж. Она предоставляется тем гражданам, чей трудовой путь превышает законодательно определённые рамки. Если пенсия была назначена до октября 2011 года, учитываются более 25 лет для мужчин и более 20 лет для женщин.

Если после октября 2011 года, то требования выше 35 лет для мужчин и более 30 для женщин. Сумма такой надбавки составляет 1% от прожиточного минимума за каждый год стажа сверх нормы. В 2025 году прожиточный минимум составляет 2361 гривну, а следовательно 1% равен 23,61 грн.

Второй вариант – это ежемесячная выплата для почетных доноров. Она составляет 10% прожиточного минимума, определенного для 2025 года. Поскольку прожиточный минимум составляет 2920 гривен, размер выплаты достигает 292 грн ежемесячно.

Получить статус почетного донора может человек, бесплатно сдавший не менее 40 максимально допустимых доз крови или 60 доз плазмы. Кроме того, есть еще один механизм поддержки. Это индексация пенсий, которая касается и тех, кто продолжает работать.

Она проводится раз в году в марте. Право на индексацию имеют те, кто после выхода на заслуженный отдых наработал не менее 24 месяцев страхового стажа. В таком случае специалисты Пенсионного фонда определяют наиболее выгодный вариант перерасчета.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о денежной помощи для людей с инвалидностью: назван размер выплат, предусмотренных в 2025 году.

Также Politeka писала о новом повышении тарифов на воду.

Кроме того, Politeka рассказывала, как украинцам получить выплаты по уходу за пенсионером.