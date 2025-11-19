Дефицит продуктов в Черниговской области может сохраняться до конца года, если погодные условия не улучшатся.

Дефицит продуктов в Черниговской области сказался на уменьшении ассортимента на рынках и в супермаркетах, а также вызвал подорожание сезонной продукции, сообщает Politeka.

Больше всего пострадали груши: весенние морозы уничтожили часть урожая, что уменьшило предложение местных садоводов.

По данным экспертов, оптовые цены на груши поднялись с 50 до 70 гривен за килограмм, в рознице они достигают 78 гривен. Производители объясняют это ростом расходов на удобрения и средства защиты растений, которые подорожали почти на треть.

Аграрии отмечают, что из-за ограниченного запаса продукции удержать стабильные расценки сложно. Часть хозяйств продает урожай сразу после сбора, потому что нет ресурсов для длительного хранения, что дополнительно влияет на стоимость.

В магазинах все чаще появляются импортные фрукты из Испании, Нидерландов, Эквадора и Южной Африки. Аналитики предупреждают, что дефицит продуктов в Черниговской области может сохраняться до конца года, если погодные условия не улучшатся.

Также в регионе наблюдают нехватку меда.

Основная причина этого заключается в уменьшении урожайности меда. Пчеловоды отмечают, что в этом году объем производства может быть на треть меньше чем в 2024 году.

Как рассказывает Сергей Шаронин, основатель «Пасека 21», повлияли весенние заморозки, длительные дожди, случаи отравления пчел, сложная зимовка и неблагоприятные условия для цветения медоносных растений.

Первый медосбор оказался неудачным, и это сразу сказалось на ценниках. На рынке с июля 2025 акациевый мед стоил 200-250 гривен за литр, тогда как в 2021 году его можно было приобрести всего за 80-100.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Начало отопительного сезона 2025 года в Черниговской области: какие подробности следует знать.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Черниговской области: кому ежемесячно будут выплачивать дополнительные средства.

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Черниговской области: кому обещают от 25 тысяч зарплаты.