График отключения света в Кировоградской области на 20 ноября объявлен для нескольких районов из-за плановых работ и расчистки линий, сообщает Politeka.
Такую информацию предоставляет Кировоградоблэнерго .
Электроснабжение временно будет прекращено в ряде населенных пунктов.
В Александрийском районе в Александрии свет будут выключать с 08:00 до 17:00 на ул. Знаменская, Ниже-Полевая и Украинское Возрождение. Отдельные адреса на Дачной, Загородной и Сичеславской улицах также останутся без электроснабжения с 09:00 до 17:00 из-за планового ремонта.
В Маловисковском районе , в частности в Плетеном Ташлыке и Шевченковском, обесточения запланированы с 09:30 до 17:00. Причиной станет расчистка линий электропередач, что обеспечит безопасную работу сетей.
В Бобринецком р-н, в населенном пункте Бобринец большинство улиц будут обесточены с 09:00 до 17:00 в связи с отключением должников и техническими работами. Среди адресов – ул. Базарная, Гоголя, Вознесенская, Мещанская, Шевченко и другие. Некоторые участки Благодатного, Осековатого, Березовки, Костомаровки и Возлюбленного также подлежат временному прекращению электроснабжения.
Энергетики напоминают жителям планировать использование бытовой техники и обеспечить безопасное освещение во время отключений.
График отключения света в Кировоградской области 20 ноября позволяет подготовиться к временным неудобствам и обеспечить безопасную работу систем в регионе.
Подготовьте запас свечей, фонариков и батареек для освещения. Зарядите телефоны, ноутбуки и другие гаджеты заранее. Избегайте одновременного включения большой бытовой техники после восстановления электропитания, чтобы не перегрузить сеть.
