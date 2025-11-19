График отключения света в Кировоградской области на 20 ноября позволяет подготовиться к временным неудобствам.

График отключения света в Кировоградской области на 20 ноября объявлен для нескольких районов из-за плановых работ и расчистки линий, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Кировоградоблэнерго .

Электроснабжение временно будет прекращено в ряде населенных пунктов.

В Александрийском районе в Александрии свет будут выключать с 08:00 до 17:00 на ул. Знаменская, Ниже-Полевая и Украинское Возрождение. Отдельные адреса на Дачной, Загородной и Сичеславской улицах также останутся без электроснабжения с 09:00 до 17:00 из-за планового ремонта.

В Маловисковском районе , в частности в Плетеном Ташлыке и Шевченковском, обесточения запланированы с 09:30 до 17:00. Причиной станет расчистка линий электропередач, что обеспечит безопасную работу сетей.

В Бобринецком р-н, в населенном пункте Бобринец большинство улиц будут обесточены с 09:00 до 17:00 в связи с отключением должников и техническими работами. Среди адресов – ул. Базарная, Гоголя, Вознесенская, Мещанская, Шевченко и другие. Некоторые участки Благодатного, Осековатого, Березовки, Костомаровки и Возлюбленного также подлежат временному прекращению электроснабжения.

Энергетики напоминают жителям планировать использование бытовой техники и обеспечить безопасное освещение во время отключений.

График отключения света в Кировоградской области 20 ноября позволяет подготовиться к временным неудобствам и обеспечить безопасную работу систем в регионе.

Подготовьте запас свечей, фонариков и батареек для освещения. Зарядите телефоны, ноутбуки и другие гаджеты заранее. Избегайте одновременного включения большой бытовой техники после восстановления электропитания, чтобы не перегрузить сеть.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит хлеба в Кировоградской области: с какими еще проблемы столкнутся украинцы.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Кировоградской области: как выросли цены на базовые товары.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ в Кропивницком: что обязательно нужно сделать для получения помощи.