Украинские железнодорожники просят жителей региона учитывать изменение маршрутов и новый график движения поездов в Полтавской области при планировании своих поездок.

Новый график движения поездов в Полтавской области начал действовать с 19 ноября, решение об изменениях приняла компания-перевозчик "Укрзализныця", пишет Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци".

Новый график движения поездов в Полтавской области начнет действовать на нескольких популярных маршрутах с 19 ноября. Так, в связи с проведением ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре Полтавщины на определенный период будут изменены маршруты движения ряда пригородных электричек. В частности, ряд электричек будет курсировать до и со станции Кременчуг-Пассажирский.

В пресс-службе компании "Укрзализныця" отмечается, что с 19 ноября по 2 декабря изменится маршрут экспрессов №6890, следующий по маршруту Павлыш – Предгорный парк, и №6663, совершающий рейс Предгорный парк – Знаменка. Кроме того, с 19 ноября по 1 декабря временные изменения коснутся маршрутов поездов №6896 Павлыш – Предгорный парк и №6899 Предгорный парк – Павлыш.

"Укрзализныця" также подчеркивает, что ремонтные работы также окажут влияние на движение пригородных поездов №6363 и №6366 на участке Ромодан – Гребенка – Ромодан. В частности, в период 24, 25, 26, 27, 28 ноября и 1, 2, 3, 4, 5 декабря эти поезда будут временно следовать на станцию ​​Вилы и обратно отправляться с этой станции.

Следует добавить, что украинские железнодорожники просят жителей региона учитывать изменения маршрутов и новый график движения поездов в Полтавской области при планировании своих поездок и выражают благодарность за понимание временных неудобств и ограничений.

