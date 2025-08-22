Місцеві мешканці в Києві все частіше обговорюють подорожчання проїзду, адже це відчутно позначається на гаманцях.

Подорожчання проїзду у Києві торкнулося як міжміських перевезень, так і громадського транспорту столиці, повідомляє Politeka.

Розповідаємо, кому і наскільки більше доведеться платити.

Подорожчання проїзду у Києві, перш за все, відобразилося на автобусах далекого сполучення. Наприклад, від серпня поїздка зі столиці до Черкас обходиться у більшу ціну. За інформацією каси на автовокзалі станції Дашукевича, квиток, придбаний безпосередньо у касі, коштує 580 гривень.

Якщо ж брати його у водія автобуса, то вартість становить 500 гривень. Перевізники пояснюють подорожчання проїзду у Києві низкою факторів. Найголовніший серед них зростання цін на пальне, яке є основною статтею витрат у сфері перевезень. Важливу роль відіграє і ріст вартості запчастин разом із технічним обслуговуванням транспорту.

Це критично для підтримки регулярних та безпечних рейсів. Окремо додають і соціальні чинники, серед яких підвищення соціальних виплат, що також впливає на тарифоутворення.

Зміни торкнулися не лише автобусів між містами. У столиці зросла ціна і на транспортні картки для користування громадським транспортом. Звичайна синя пластикова карта нині коштує 96 гривень.

Для школярів вартість інша. Учнівський пластиковий квиток оцінили у 120 гривень. Водночас на час літніх канікул з 1 липня до 31 серпня школярі оплачують поїздки на загальних підставах. Пільгові умови в цей період не діють.

З 1 вересня безоплатне пересування містом для учнів київських шкіл буде відновлено. Під час канікул школярі все ж можуть придбати пільгові проїзні зі знижкою у 75 відсотків. Такі квитки доступні у застосунку «Київ Цифровий» та через спеціальні термінали продажу.

