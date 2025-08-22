Подорожание проезда в Киеве коснулось как междугородних перевозок, так и общественного транспорта столицы, сообщает Politeka.
Рассказываем, кому и как больше придется платить.
Подорожание проезда в Киеве, прежде всего, отразилось на автобусах дальнего сообщения. Например, с августа поездка из столицы в Черкассы обходится в большую цену. По информации кассы на автовокзале станции Дашукевича, билет, приобретенный непосредственно в кассе, стоит 580 гривен.
Если брать его у водителя автобуса, то стоимость составляет 500 гривен. Перевозчики объясняют Подорожание проезда в Киеве рядом факторов. Самый главный среди них рост цен на горючее, являющийся основной статьей расходов в сфере перевозок. Важную роль играет и рост стоимости запчастей вместе с техническим обслуживанием транспорта.
Это критично для поддержания регулярных и безопасных рейсов. Отдельно добавляют и социальные факторы, среди которых повышение социальных выплат, что также влияет на тарифообразование.
Изменения коснулись не только автобусов между городами. В столице выросла цена и на транспортные карты для пользования общественным транспортом. Обычная синяя пластиковая карта сейчас стоит 96 гривен.
Для школьников стоимость другая. Учащийся пластиковый билет оценили в 120 гривен. В то же время на время летних каникул с 1 июля по 31 августа школьники оплачивают поездки на общих основаниях. Льготные условия в этот период бездействуют.
С 1 сентября бесплатное передвижение для учащихся киевских школ будет возобновлен. Во время каникул школьники все же могут приобрести льготные проездные со скидкой в 75 процентов. Такие билеты доступны в приложении «Київ Цифровий» и через специальные терминалы продаж.
