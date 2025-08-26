Оренда квартири в Києві пропонує варіанти на будь-який смак та бюджет.

Протягом останніх шести місяців оренда квартир у Києві помітно подорожчала., повідомляє Politeka.

За інформацією M2bomber, становило близько 4 500 гривень, або 21,94%, і середня ціна житла на ринку піднялася з 20 420 до 24 901 грн, без урахування кількості кімнат. У річному вимірі показник також збільшився на 20,2%, що складає понад 4 000 гривень, повідомляє M2bomber.

Пропонуємо переглянути варіанти житла, які публікують на сайті Rieltor.

Серед доступних варіантів — однокімнатна квартира на Виноградарі, у селищі Шевченка, на 4-му поверсі 9-поверхового будинку. Загальна площа становить 25 м², житлова — 17 м², кухня — 4 м². Тут є централізоване опалення та гаряча вода, газова плита, суміщений санвузол та балкон. Інтернет бездротовий. Функціонує навіть при відсутності світла — вода, опалення та газ працюють. Комісія за послуги складає 50 %, а оренда коштує 9 500 грн на місяць.

Ще один варіант — сучасна 1-кімнатна студія на вул. Дегтярівська, 9 у Шевченківському районі. Житло розташоване на 5-му поверсі 6-поверхового цегляного будинку. Площа 32 м², житлова — 26 м², кухня — 6 м². Домівка після якісного ремонту, з просторою ванною кімнатою та новою сантехнікою.

Повністю укомплектована меблями та технікою: холодильник, пральна машина, плита, мікрохвильова піч, бойлер. Планування суміжно-роздільне, простора спальня, кухня-вітальня та передпокій. Розташування зручне — 5 хвилин пішки до метро Лук’янівська, поруч супермаркети, ТРЦ та парк. Коштує 15 500 грн на місяць, комісія 50 %.

Для тих, хто шукає більшу площу, пропонується двокімнатна на вул. Бориса Гмирі, 1/2 у Дарницькому районі, на 7-му поверсі 17-поверхового будинку. Загальна площа — 65 м², житлова — 38 м², кухня — 10 м². Кімнати окремі, дві утеплені лоджії. Лічильники опалення, меблі та побутова техніка включені. Житло без тварин. Комісія за послуги — 50 %, оренда — 19 000 грн на місяць.

Отже, оренда квартири в Києві пропонує варіанти на будь-який смак та бюджет, від компактних студій до просторих двокімнатних квартир у різних районах міста, зручно обладнаних та готових до проживання.

