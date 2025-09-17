ДТЕК оголосив про нові графіки відключення світла для Київської області на період із 18 по 22 вересня 2025 року.

Енергетики проводитимуть в Київській області з 18 по 22 вересня планові роботи, через які доведеться застосувати локальні графіки відключення світла, пише Politeka.

Зокрема в межах Бучанської міської територіальної громади в Київській області діятимуть такі графіки відключення світла:

18 вересня – з 8:30 до 16:30 – Бабинці (вул. Анатолія Потайчука, 1);

21 – з 9:30 до 19:30 – Буча (Тарасівська, 1).

На території Пірнівської громади в Вишгородському районі також плануються часткові знеструмлення. За даними ДТЕК, у пʼятницю, 19 числа, з 8:30 до 20:00 без електропостачання залишаться мешканці села Жукин по вулиці Гетьманська.

А протягом трьох днів, з 20 по 22 вересня, з 8:30 до 20:00 планові знеструмлення будуть відбуватися в с. Вища Дубечня по вулиці Деснянській, повідомляє Politeka.

Крім того, на пʼятницю заплановано додаткові обмеження електропостачання ще в кількох громадах області, зокрема Калинівській. Там графіки відключення світла діятимуть із 08:30 до 19:30 в таких населених пунктах:

Калинівка (вул. Центральна, 57, 57-М);

Діброва (Центральна, 1, 19);

Хлепча (Центральна, 2А, 49);

Багрин (Київська, 1, Антонова, 1);

Велика Солтанівка (Свободи, 22-А).

Також у цей день із 9:00 у селищі Козин без електроенергії залишаться мешканці будинків по вул. Чиженка та Партизанській.

