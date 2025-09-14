Обленерго попередило про нові графіки відключення світла у Вінниці та області на наступний тиждень – із 15 по 21 вересня 2025 року.

У Вінницькій області в період із 15 по 21 вересня 2025 року знову будуть застосовуватися локальні графіки відключення світла, повідомляє Politeka.

Більшість планових знеструмлень у регіоні триватимуть приблизно з 9:00 до 16:00, але можливі певні зміни.

У самому місті Вінниця графіки відключення світла будуть діяти лише в будні – з 15 по 19 вересня. Обмеження торнуться лише окремих вулиць та адрес, повний список яких можна знайти на сайті обленерго.

У Гайсинському районі електромереж у Вінницькій області, як пише Politeka, заплановано часткові знеструмлення на наступний тиждень у таких населених пунктах:

16 числа – Губник;

17 – Гранів, Гайсин;

18 – Ладижинські Хутори, Жерденівка, Тимар, Грутогорб, Губник, Степашки;

19 – Карбівка, Карбівське, Шура-Мітлинецька, Митків, Грузьке, Гранів.

У Бершадському районі електромереж графіки відключення світла будуть застосовуватися:

16 вересня – Сумівка, Крушинівка, Шумилів, Маньківка, Мякохід, Красносілка, Бершадь, Устя, Війтівка, Осіївка, Баланівка, Бирлівка, Яланець;

17 – Голдашівка, Михайлівка, Завітне, Шляхова, Яланець;

18 – Бирлівка, Яланець;

19 – Бирлівка.

Що стосується планових знеструмлень у інших районах електромереж в області, то детальну інформацію про них із усіма адресами та точними термінами можна знайти на офіційному сайті обленерго.

