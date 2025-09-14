У Вінницькій області в період із 15 по 21 вересня 2025 року знову будуть застосовуватися локальні графіки відключення світла, повідомляє Politeka.
Більшість планових знеструмлень у регіоні триватимуть приблизно з 9:00 до 16:00, але можливі певні зміни.
У самому місті Вінниця графіки відключення світла будуть діяти лише в будні – з 15 по 19 вересня. Обмеження торнуться лише окремих вулиць та адрес, повний список яких можна знайти на сайті обленерго.
У Гайсинському районі електромереж у Вінницькій області, як пише Politeka, заплановано часткові знеструмлення на наступний тиждень у таких населених пунктах:
- 16 числа – Губник;
- 17 – Гранів, Гайсин;
- 18 – Ладижинські Хутори, Жерденівка, Тимар, Грутогорб, Губник, Степашки;
- 19 – Карбівка, Карбівське, Шура-Мітлинецька, Митків, Грузьке, Гранів.
У Бершадському районі електромереж графіки відключення світла будуть застосовуватися:
- 16 вересня – Сумівка, Крушинівка, Шумилів, Маньківка, Мякохід, Красносілка, Бершадь, Устя, Війтівка, Осіївка, Баланівка, Бирлівка, Яланець;
- 17 – Голдашівка, Михайлівка, Завітне, Шляхова, Яланець;
- 18 – Бирлівка, Яланець;
- 19 – Бирлівка.
Що стосується планових знеструмлень у інших районах електромереж в області, то детальну інформацію про них із усіма адресами та точними термінами можна знайти на офіційному сайті обленерго.
