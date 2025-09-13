У ДТЕК попередили про нові графіки відключення світла в межах Київської області на наступний тиждень – із 15 по 21 вересня 2025 року.

Енергетики оголосили, в яких населених пунктах Київської області з 15 по 21 вересня 2025 року буде запроваджено графіки відключення світла, пише Politeka.

Зокрема в понеділок, 15 вересня, із 8:00 до 20:00 часткові графіки відключення світла буде застосовано в межах Гатненської сільської територіальної громади в населених пунктах Гатне, Білогородка та Крюківщина.

На території Рокитнянської селищної громади планове знеструмлення також відбудеться в понеділок – із 8:30 до 18:30 без електропостачання залишаться мешканці села Маківка по вулиці Білоцерківській, повідомляє Politeka.

У місті Буча Київської області в понеділок без електроенергії з 6:00 до 18:00 залишаться мешканці будинків за такими адресами: вул. Енергетиків, 12, Шевченка, Чорних Запорожців, 1, Яснополянська, Нове Шосе, Захисників України, 115, Богдана Хмельницького, 6.

Крім того, в межах Пірнівської громади в Вишгородському районі на наступному тижні будуть діяти такі графіки відключення світла:

15 вересня – з 8:30 до 20:00 в с. Жукин по вул. Гетьманська та в с.Сувид по вул. Гори;

17 – з 10:00 до 16:00 у с. Новосілки (вулиці Воровського, Деснянська, Затишна, Кедрова, Київська, Центральна, Оболонська) та с. Нижча Дубечня (Бендика, Третяк, Героїв, Лісова, Лугова, Шевченка, Шкільна, просп. Миру).

