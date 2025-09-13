В ДТЭК предупредили о новых графиках отключения света в пределах Киевской области на следующую неделю – с 15 по 21 сентября 2025 года.

Энергетики объявили, в каких населенных пунктах Киевской области с 15 по 21 сентября 2025 года будут введены графики отключения света, пишет Politeka.

В частности, в понедельник, 15 сентября, с 8:00 до 20:00 частичные графики отключения света будут применены в пределах Гатненской сельской территориальной общины в населенных пунктах Гатное, Белогородка и Крюковщина.

На территории Рокитнянской поселковой общины плановое обесточивание также состоится в понедельник - с 8:30 до 18:30 без электроснабжения останутся жители села Маковка по улице Белоцерковской, сообщает Politeka.

В городе Буча Киевской области в понедельник без электроэнергии с 6:00 до 18:00 останутся жильцы домов по следующим адресам: ул. Энергетиков, 12, Шевченко, Черных Запорожцев, 1, Яснополянская, Новое Шоссе, Защитников Украины, 115, Богдана Хмельницкого, 6.

Кроме того, в пределах Пирновской общины в Вышгородском районе на следующей неделе будут действовать следующие графики отключения света:

15 сентября – с 8:30 до 20:00 в с. Жукин на ул. Гетманская и в с.Сувид по ул. Горы;

17 – с 10:00 до 16:00 в с. Новоселки (улицы Воровского, Деснянская, Уютная, Кедровая, Киевская, Центральная, Оболонская) и с. Низшая Дубечня (Бендика, Третьяк, Героев, Лесная, Луговая, Шевченко, Школьная, просп. Мира).

