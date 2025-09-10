У Київській області в період із 12 по 15 вересня 2025 року знову будуть застосовуватися локальні графіки відключення світла.

У ДТЕК попередили про нові графіки відключення світла в Київській області на 12-15 вересня 2025 року, повідомляє Politeka.

Зокрема повідомляється, що в межах Калинівської селищної громади з 8:30 до 19:30 в пʼятницю, 12 вересня, без електроенергії тимчасово залишаться мешканці Калинівки за адресою Залізнична, 51, а в суботу – той же будинок у Калинівці + Данилівка (Центральна, 1, Нова, 550).

В Узинській міській гр. в Київській області у пʼятницю обмеження діятимуть із 8:00 до 20:00 у таких населених пунктах:

Макіївка (вул. Козацька, 1);

Василів (Центральна, 8).

У суботу графіки відключення світла з 8:00 до 20:00 буде запроваджено в селі Шпитьки по вулицях Лесі Українки, Покровській, Господарській, Соколиній, Центральній і Щасливій.

На території Пірнівської громади в Київській області заплановано такі знеструмлення:

12 вересня з 08:00 до 20:00 – с. Жукин по вулиці Турчинська;

15 – 08:30 до 20:00 год – с. Жукин (Гетьманська); с.Сувид (вул. Гори).

У неділю, графіки відключення світла торкнуться міста Буча. З 8:30 до 19:30 без електроенергії залишаться мешканці будинків по вулиці Нове Шосе.

Крім того, планове знеструмлення, повʼязане з проведенням профілактичних робіт у мережах, у понеділок, 15 числа, відбудеться на території Рокитнянської селищної громади. З 8:30 до 18:30 обмеження діятимуть у с. Маківка по вул. Білоцерківська.

