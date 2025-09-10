В Киевской области в период с 12 по 15 сентября 2025 года снова будут применяться локальные графики отключения света.

В ДТЭК предупредили о новых графиках отключения света в Киевской области на 12-15 сентября 2025 года, сообщает Politeka.

В частности, сообщается, что в пределах Калиновской поселковой общины с 8:30 до 19:30 в пятницу, 12 сентября, без электроэнергии временно останутся жители Калиновки по адресу Железнодорожная, 51, а в субботу – тот же дом в Калиновке + Даниловка (Центральная, 1 Новая, 550).

В Узинской городской общ. в Киевской области в пятницу ограничения будут действовать с 8:00 до 20:00 в следующих населенных пунктах:

Макеевка (ул. Казацкая, 1);

Васильев (Центральная, 8).

В субботу графики отключения света с 8:00 до 20:00 будут введены в селе Шпитьки по улицам Леси Украинки, Покровской, Хозяйственной, Соколиной, Центральной и Счастливой.

На территории Пирновской общины в Киевской области запланированы следующие обесточения:

12 сентября с 08:00 до 20:00 – с. Жукин по улице Турчинской;

15 – 08:30 до 20:00 час – с. Жукин (Гетманская); с.Сувид (ул. Горы).

В воскресенье графики отключения света коснутся города Буча. С 8:30 до 19:30 без электроэнергии останутся жильцы домов по улице Новое Шоссе.

Кроме того, плановое обесточивание, связанное с проведением профилактических работ в сетях, в понедельник, 15 числа, состоится на территории Рокитнянской поселковой общины. С 8:30 до 18:30 ограничения будут действовать в с. Маковка на ул. Белоцерковская.

