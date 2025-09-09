Спеціалісти ДТЕК попередили, що в Одеській області з 10 по 12 вересня 2025 року будуть застосовуватися локальні графіки відключення світла.

В Одеській області з 10 по 12 вересня проводитимуть профілактичні роботи в електромережах, через які доведеться застосувати локальні графіки відключення світла, пише Politeka.

Зокрема, за даними ДТЕК, обмеження торкнуться Чорноморської міської територіальної громади. Повідомляється, що у середу, 10 вересня 2025 року, графіки відключення світла діятимуть у місті Чорноморськ із 8:00 до 17:00 для будинків по вулиці Спортивна та проспекту Миру.

Також у середу відбудуться тимчасові знеструмлення у межах Фонтанської сільської територіальної громади в Одеській області, повідомляє Politeka. З 8:00 до 17:00 без електроенергії частково залишаться такі населені пункти:

Олександрівка (вул. Берегова, Гагаріна, Грушевського, Лазурна, Лугова, Мисливська, Набережна, Нова, Олександрівська, Приміська, Садова, Сиренєва, Лесі Українки, Івана Франка, Футболістів, Цвіточна, Центральна, Чорноморська, Ювілейна, пров. Десантний, Квітковий, Лікарняний, Сіренєвий);

Вапнярка (вул. 2-га Лугова, 3-я Лугова, Берегова, Богдана Хмельницького, Бузкова, Весняна, Висоцького, Десантна, Костанді, Лиманна, Лугова, Садова, Софіївська, Степова);

Фонтанка (Молодіжна, Філатова);

Світле (Будівельників, Зелена, Індустріальна, Комунальна, Кузнецька, Миколаївська, Польова, Степова);

Нова Дофінівка.

Крім того, з 9:00 до 18:00 обмеження частково діятимуть у селищі Ліски та селі Крижанівка.

ДТЕК попереджає, що в пʼятницю, 12 вересня, графіки відключення світла в Одеській області також застосовуватимуть у межах Зеленогірської селищної громади з 8:00 до 19:00 у населених пунктах Солтанівка та Зеленогірське.

