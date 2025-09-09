Специалисты ДТЭК предупредили, что в Одесской области с 10 по 12 сентября 2025 года будут применяться локальные графики отключения света.

В Одесской области с 10 по 12 сентября будут проводить профилактические работы в электросетях, из-за которых придется применить локальные графики отключения света, пишет Politeka.

В частности, по данным ДТЭК, ограничения коснутся Черноморской городской территориальной общины. Сообщается, что в среду, 10 сентября 2025 года, графики отключения света будут действовать в городе Черноморск с 8.00 до 17.00 для домов по улице Спортивная и проспекту Мира.

Также в среду состоятся временные обесточивания в пределах Фонтанской сельской территориальной общины в Одесской области, сообщает Politeka. С 8:00 до 17:00 без электроэнергии частично останутся следующие населенные пункты:

Александровка (ул. Береговая, Гагарина, Грушевского, Лазурная, Луговая, Охотничья, Набережная, Новая, Александровская, Пригородная, Садовая, Сиренева, Леси Украинки, Ивана Франко, Футболистов, Цветочная, Центральная, Черноморская, Юбилейная);

Вапнярка (ул. 2-я Луговая, 3-я Луговая, Береговая, Богдана Хмельницкого, Бузковая, Весенняя, Высоцкого, Десантная, Костанди, Лиманная, Луговая, Садовая, Софиевская, Степная);

Фонтанка (Молодежная, Филатова);

Светлое (Строителей, Зеленая, Индустриальная, Коммунальная, Кузнецкая, Николаевская, Полевая, Степная);

Новая Дофиновка.

Кроме того, с 9:00 до 18:00 ограничения будут частично действовать в поселке Лески и селе Крыжановка.

ДТЭК предупреждает, что в пятницу, 12 сентября, графики отключения света в Одесской области будут также применяться в пределах Зеленогорской поселковой общины с 8:00 до 19:00 в населенных пунктах Солтановка и Зеленогорское.

