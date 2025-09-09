Графік відключення світла з 10 по 11 вересня в Дніпропетровській області створено заздалегідь, тому жителям рекомендується підготуватись

Графік відключення світла з 10 по 11 вересня в Дніпропетровській області вводиться у десятках населених пунктів, повідомляє Politeka.

Про це інформує ПрАТ "ПЕЕМ ЦЕК".

У зв’язку із проведенням робіт можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачів та складено графік відключення світла з 10 по 11 вересня в Дніпропетровській області. Через виконання ремонтних робіт на електрообладнанні введуть вже 10 вересня 2025 року. Час: з 09:00 до 18:00.

Знеструмлять село Новопілля за адресами - Шкільна: 1Б; Благодатна: 2В, 2Г; Липнева: 1Г, 1Ж; Садова: 20Г. Крім цього електроенергії не буде у населеному пункті Надія на вулицях - Вишнева: 1, 2, 4-7, 9, 11, 11А, 12, 15, 16; Лісна: 29; Тополина: 2-5; Центральна: 2, 5, 7, 9, 12; шосе Кіровоградське: 14, 119.

До того ж обмеження введуть в селі Рідушне на вул. - Будівельна: 1-23, 48; Весела: 1-7, 9-16; Вільна: 1-7, 7/2, 8, 9/2, 10, 11, 11/2, 12-25, 27-37 (непарні); Клубна: 24, 42; Лікарняна: 9, 9А, 10-20, 20А, 21, 23; Мєндєлєєва: 31, 33, 35; Молодіжна: 1-6, 8-10; Південна: 1-7, 7А, 8-15; Шкільна: 1, 1А, 4, 6, 15; Щаслива: 3, 5-10, 12, 14.

У п'ятницю 11 числа, з 07:30 до 18:00 стануться планові роботи на електромережах у місті Кривий Ріг на вулицях: Озерна: 4, 6-19, 21; Олега Купріянця: 2-10 (парні), 11-23, 23А, 24-28, 29А, 31, 33, 35.

Варто також підготуватись жителям села Новомайське, що проживають на вул. Восточна: 8А, 14, 18, 19, 24-26, 28-31, 35, 56, 57, 59, 61, 65, 66, 70, 71; Східна: 1А, 5, 23, 58, 69, 74.

Також електропостачання відключать з 8 до 18 години у населеному пункті Новопілля за адресами: Липнева: 1А, 1Г, 1Ж; Теплична: 1Б, 1Е, 1Ж, 1І, 2Б.

