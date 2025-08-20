Благодійний фонд «Крок з Надією» розпочав нову гуманітарну ініціативу у вигляді ваучерів для безкоштовних продуктів для пенсіонерів у Дніпропетровській області.

Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпропетровській області можна отримати за допомогою спеціальних ваучерів (сертифікатів), повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли на сторінці фонду «Крок з Надією» в Фейсбук.

Благодійний фонд «Крок з Надією» розпочав нову гуманітарну ініціативу, покликану підтримати людей похилого віку та інші вразливі категорії населення, які найбільше постраждали від наслідків війни. У межах програми можна отримати безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпропетровській області за допомогою ваучерів номіналом 440 гривень.

Ці ваучери можна обміняти у магазинах мережі АТБ в містах Павлоград та Синельникове, що відкриває перед отримувачами можливість самостійно обирати потрібні продукти харчування. Такий формат допомоги дозволяє врахувати особисті вподобання, харчові звички та навіть дієтичні обмеження кожної людини. Таким чином, благодійна підтримка стає не лише практичною, а й глибоко шанобливою до гідності та автономії людей, які опинилися в складних умовах.

Програма безкоштовних продуктів для пенсіонерів у Дніпропетровській області реалізується завдяки співпраці з міжнародними партнерами — Mennonite Central Committee, Canadian Foodgrains Bank та мережею супермаркетів АТБ. Саме завдяки їхній допомозі та єдності зусиль стало можливим забезпечити адресну підтримку тим, хто особливо цього потребує.

Щоб отримати ваучер, необхідно пройти попередню онлайн-реєстрацію за допомогою спеціального чат-бота у месенджері Telegram. Процес максимально простий і зручний: потрібно лише перейти за вказаним посиланням, знайти чат-бот та дотримуватися його покрокових інструкцій. Уся процедура займає кілька хвилин.

У випадку, якщо виникають запитання чи труднощі з реєстрацією, фонд забезпечив роботу гарячої лінії підтримки. Дзвінки приймаються з понеділка по четвер у часовому проміжку з 13:00 до 18:00.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області: хто може отримати та як подати заявку.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпропетровській області: стало відомо, що варто зробити для отримання їжі.

Як повідомляла Politeka, Виплати для ВПО у Дніпропетровській області: українцям готують нововведення, що відомо.