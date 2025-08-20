Благотворительный фонд «Шаг с Надеждой» начал новую гуманитарную инициативу в виде ваучеров для бесплатных продуктов для пенсионеров в Днепропетровской области.

Бесплатные продукты для пенсионеров в Днепропетровской области можно получить с помощью специальных ваучеров (сертификатов), сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали на странице фонда «Шаг с Надеждой» в Фейсбуке.

Благотворительный фонд «Шаг с Надеждой» начал новую гуманитарную инициативу, призванную поддержать пожилых людей и другие уязвимые категории населения, наиболее пострадавшие от последствий войны. В рамках программы можно получить бесплатные продукты для пенсионеров в Днепропетровской области с помощью ваучеров номиналом в 440 гривен.

Эти ваучеры можно обменять в магазинах сети АТБ в Павлограде и Синельникове, что открывает перед получателями возможность самостоятельно выбирать нужные продукты питания. Такой формат помощи позволяет учесть личные предпочтения, привычки питания и даже диетические ограничения каждого человека. Таким образом, благотворительная поддержка становится не только практической, но и глубоко уважительной достоинства и автономии людей, оказавшихся в сложных условиях.

Программа бесплатных продуктов для пенсионеров в Днепропетровской области осуществляется благодаря сотрудничеству с международными партнерами — Mennonite Central Committee, Canadian Foodgrains Bank и сетью супермаркетов АТБ. Именно благодаря их помощи и единству усилий стало возможным обеспечить адресную поддержку тем, кто в этом особенно нуждается.

Чтобы получить ваучер, необходимо пройти предварительную онлайн-регистрацию с помощью специального чат-бота в мессенджере Telegram. Процесс максимально прост и удобен: нужно лишь перейти по указанной ссылке, найти чат-бот и следовать его пошаговым инструкциям. Вся процедура занимает несколько минут.

В случае возникновения вопросов или трудностей с регистрацией фонд обеспечил работу горячей линии поддержки. Звонки принимаются с понедельника по четверг во временном промежутке с 13:00 до 18:00.

