Комбайнеры рассказывают, что растения оказались низкорослыми, урожай плохим, что повлечет за собой дефицит продуктов в Днепропетровской области.

В Криворожском районе урожай подсолнечника в этом году стал одним из самых низких за последние десятилетия, поэтому не исключен дефицит продуктов в Днепропетровской области, пишет Politeka.

Из-за длительной засухи, отсутствия дождей и снижения уровня грунтовых вод местные аграрии столкнулись с катастрофическим снижением урожайности.

По словам фермеров, вместо ожидаемых 3 тонн с гектара они смогли собрать всего несколько сотен килограммов, что является рекордно низким показателем за последние 30 лет.

Ситуацию существенно усложнило и разрушение Каховского водохранилища, после которого значительная часть сельскохозяйственных земель осталась без достаточного увлажнения. Поля буквально высохли, а подсолнечник не получил необходимого количества воды для нормального развития.

Сейчас сбор урожая продолжается, однако уже понятно, что потери и дефицит подсолнечного масла в Днепропетровской области будут масштабными.

Комбайнеры рассказывают, что растения оказались низкорослыми, а корзины с семенами – мелкими и неполноценными. Из-за этого выход подсолнечного масла из семян крайне низок. Некоторые фермеры даже рассматривают возможность использовать часть урожая не для переработки в масло, а как сырье для изготовления твердого биотоплива, чтобы частично компенсировать затраты.

Несмотря на сложную ситуацию на местах, резкое удорожание масла на общеукраинском рынке пока не прогнозируют. В других областях Украины погодные условия оказались более благоприятными, поэтому общая урожайность культуры остается относительно стабильной. Эксперты считают, что рынок растительного масла будет уравновешиваться благодаря внутренним поставкам из более урожайных регионов, однако дефицита не исключают.

Впрочем, сами продавцы на местных рынках Криворожья не исключают, что со следующего года цены на растительное все же могут вырасти. Уже сейчас наблюдается повышенный спрос – люди начали массово скупать продукт на разлив, опасаясь возможного дефицита. Некоторые покупатели признаются, что пытаются сделать запасы впрок, помня предыдущие скачки цен на продукты питания.

Источник: kamenskoe.city.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Начало отопительного сезона 2025 года в Днепропетровской области: когда он будет.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на отопление в Днепре: объявлены актуальные цены.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области: какие условия нужно выполнить для получения новой выплаты.