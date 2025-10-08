Новый график движения транспорта позволяет обеспечить безопасность и поддержать организованность перевозок во время ремонтных работ.

Новый график движения транспорта в Одессе введен из-за провала дорожного полотна на Люстдорфской дороге вблизи улицы Левитана, сообщает Politeka.

Городские власти временно ограничили проезд по этому участку и изменили схему движения на смежных улицах, чтобы избежать пробок и обеспечить безопасность водителей и пешеходов.

На проблемном участке коммунальные службы уже производят ремонтные работы. Временные ограничения предполагают одностороннее движение в переулке Казацком — от улицы Костанди до Научной. Аналогичные изменения введены по улице Айвазовского, где движение будет осуществляться от Научной до Костанди. Это позволяет сохранить транспортный поток на близлежащих дорогах и минимизировать риск аварий и задержек для автотранспорта.

Городские власти подчеркивают, что новая схема движения будет действовать временно до завершения восстановления дорожного покрытия на Люстдорфской дороге. Водителей просят быть внимательными, соблюдать новые знаки и заранее планировать маршруты объезда, чтобы избежать задержек.

Новый график движения транспорта в Одессе позволяет обеспечить безопасность и поддержать организованность перевозок при ремонтных работах, уменьшая риски для автомобилистов и пассажиров общественного транспорта. Городские службы продолжают мониторинг ситуации и готовы оперативно реагировать на любые изменения на дороге, чтобы обеспечить эффективное движение в Люстдорфском районе.

К слову, в Одесской области также подорожал проезд. Новые тарифы установлены приказом директора филиала «Пригородная пассажирская компания» и зависят от длительности поездки.

