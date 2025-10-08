Новий графік руху транспорту в Одесі дозволяє забезпечити безпеку та підтримати організованість перевезень під час ремонтних робіт.

Новий графік руху транспорту в Одесі введено через провал дорожнього полотна на Люстдорфській дорозі поблизу вулиці Левітана, повідомляє Politeka.

Міська влада тимчасово обмежила проїзд цією ділянкою та змінила схему руху на суміжних вулицях, щоб уникнути заторів і забезпечити безпеку водіїв і пішоходів.

На проблемній ділянці комунальні служби вже проводять ремонтні роботи. Тимчасові обмеження передбачають односторонній рух у провулку Козацькому — від вулиці Костанді до Наукової. Аналогічні зміни запроваджені на вулиці Айвазовського, де рух здійснюватиметься від Наукової до Костанді. Це дозволяє зберегти транспортний потік на прилеглих дорогах і мінімізувати ризики аварій та затримок для автотранспорту.

Міська влада наголошує, що нова схема руху діятиме тимчасово, до завершення відновлення дорожнього покриття на Люстдорфській дорозі. Водіїв просять бути уважними, дотримуватися нових знаків та заздалегідь планувати маршрути об’їзду, щоб уникнути затримок.

Новий графік руху транспорту в Одесі дозволяє забезпечити безпеку та підтримати організованість перевезень під час ремонтних робіт, зменшуючи ризики для автомобілістів і пасажирів громадського транспорту. Міські служби продовжують моніторинг ситуації та готові оперативно реагувати на будь-які зміни на дорозі, щоб забезпечити ефективний рух у районі Люстдорфської.

До слова, в Одеській області також подорожчав проїзд. Нові тарифи встановлені наказом директора філії «Приміська пасажирська компанія» та залежать від протяжності поїздки.

Останні новини України:

Новий графік руху транспорту в Одесі: що змінилося для пасажирів

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області: кого зачепили рекордно великі ціни

Дефіцит продуктів в Одеській області: українцям вказали на проблеми, фермери змушені рахувати збитки