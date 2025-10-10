Такое ограничение движения транспорта во Львове было введено в связи с проведением капитального ремонта дорожного покрытия.

Ограничения движения транспорта во Львове вводятся из-за проведения важных работ на дорогах города, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении городского совета.

С 10 октября, с 8 часов утра и до 10 декабря во Львове полностью перекрыто движение транспорта по части улицы Пимоненко — на отрезке от улицы Пасечной до улицы Сичинского.

Такое ограничение движения транспорта во Львове было введено в связи с проведением капитального ремонта дорожного покрытия. Об этом сообщили в департаменте жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского городского совета. Как отмечается, на период работ общественный транспорт по этому участку двигаться не будет.

В Сиховской районной администрации уточнили, что реконструкция дороги на этом объекте продолжается около месяца. Ранее движение транспорта было частично разрешено, однако нынешний этап капитального ремонта предполагает выполнение работ, которые технически невозможно проводить без полного перекрытия проезда.

В частности, речь идет о укладке нового асфальтового слоя, ремонте подземных коммуникаций, обустройстве дождевой канализации и реконструкции пешеходной инфраструктуры.

Ремонт предполагает полное обновление дорожного полотна с укладкой современного асфальтобетонного покрытия, которое имеет повышенную стойкость к нагрузкам и температурным колебаниям. Кроме того, проект включает в себя обустройство новых тротуаров с удобными понижениями для маломобильных групп населения, установку тактильной плитки для людей с нарушениями зрения, а также создание комфортного пространства для пешеходов.

