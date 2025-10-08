В пределах Днепропетровской области до конца недели – с 9 по 12 октября 2025 года – будут действовать локальные графики отключения света.

АО "ДТЭК Днепровские электросети" объявило о новых графиках отключения света в области на период с 9 по 12 октября 2025 года, сообщает Politeka.

По данным энергетиков, в четверг, 9 октября, графики отключения света в Днепропетровской области будут в частности действовать в следующих населенных пунктах:

с 8:30 до 18:00 – Днепрово (ул. Центральная), Новоалександровка ;

(ул. Центральная), ; с 9:00 до 18:00 – Светлогорское по улицам Маслакова, Сергея Олейника, Центральная (там же обесточивание повторятся и 10.10), Слободское (Слободская);

по улицам Маслакова, Сергея Олейника, Центральная (там же обесточивание повторятся и 10.10), (Слободская); с 15:00 до 18:00 – село Каменское (Строителей, Уютная, Днепровская, Зеленая, Калиновая, Космонавтов, Молодежная, Набережная, Озерная, Садовая, Украинская).

В пятницу, 10 числа, плановые обесточивания состоятся:

г. Покров ( с 8 до 16 часов – ул. Центральная, с 13 до 18 – Балковая, Вишневая, Водопроводная, Гоголя, Киевская, Клубная, Кобзарская, Живописная, Новая, Новосельская, Пятихатки, Парковая, Подгорная, Труда, Рабочая, Слобожанская, Яблочная, пер. Далекий, Парковый, Универсальный);

( с 8 до 16 часов – ул. Центральная, с 13 до 18 – Балковая, Вишневая, Водопроводная, Гоголя, Киевская, Клубная, Кобзарская, Живописная, Новая, Новосельская, Пятихатки, Парковая, Подгорная, Труда, Рабочая, Слобожанская, Яблочная, пер. Далекий, Парковый, Универсальный); Могилев (Береговая, Костычева, Кошевого Олега, Лесная, Крайний, Шелковичный) – с 8 до 18;

(Береговая, Костычева, Кошевого Олега, Лесная, Крайний, Шелковичный) – с 8 до 18; частично Высокое, Гранитное, Красное, Уютное, Преображенка, Луговое – с 8:30 до 18:00.

В городе Каменское ограничения будут действовать 9 и 10 числа с 8:00 до 18:00 для домов по улицам Приветная, Сурская и проспекту Свободы, пишет Politeka.

11 октября графики отключения света коснутся населенных пунктов Степное, частично Могилев (улицы Днепровская, Орильская), Турово (Приозерная, Школьная), в 12 – Миролюбовка, Майорка (ул. Свободная), Опытное (Цветковая).

