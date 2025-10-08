У межах Дніпропетровської області до кінця тижня – з 9 по 12 жовтня 2025 року – діятимуть локальні графіки відключення світла.

АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" оголосило нові графіки відключення світла в області на період із 9 по 12 жовтня 2025 року, повідомляє Politeka.

За даними енергетиків, у четвер, 9 жовтня, графіки відключення світла в Дніпропетровській області зокрема діятимуть у таких населених пунктах:

з 8:30 до 18:00 – Дніпрове (вул. Центральна), Новоолександрівка ;

(вул. Центральна), ; з 9:00 до 18:00 – Світлогірське по вулицях Маслакова, Сергія Олійника, Центральна (там же знеструмлення повторяться і 10.10), Слобідське (Слобідська);

по вулицях Маслакова, Сергія Олійника, Центральна (там же знеструмлення повторяться і 10.10), (Слобідська); з 15:00 до 18:00 – село Кам’янське (Будівельників, Затишна, Дніпровська, Зелена, Калинова, Космонавтів, Молодіжна, Набережна, Озерна, Садова, Українська).

У пʼятницю, 10 числа, планові знеструмлення відбудуться:

м. Покров ( з 8 до 16 години – вул. Центральна, з 13 до 18 – Балкова, Вишнева, Водопровідна, Гоголя, Київська, Клубна, Кобзарська, Мальовнича, Нова, Новосельська, П'ятихатки, Паркова, Підгірна, Праці, Робітнича, Слобожанська, Фабрична, Яблунева, пров. Далекий, Парковий, Універсальний);

( з 8 до 16 години – вул. Центральна, з 13 до 18 – Балкова, Вишнева, Водопровідна, Гоголя, Київська, Клубна, Кобзарська, Мальовнича, Нова, Новосельська, П'ятихатки, Паркова, Підгірна, Праці, Робітнича, Слобожанська, Фабрична, Яблунева, пров. Далекий, Парковий, Універсальний); Могилів (Берегова, Костичева, Кошового Олега, Лісова, Крайній, Шовковичний) – з 8 до 18;

(Берегова, Костичева, Кошового Олега, Лісова, Крайній, Шовковичний) – з 8 до 18; частково Високе, Гранітне, Червоне, Затишне, Преображенка, Лугове – з 8:30 до 18:00.

У місті Камʼянське обмеження діятимуть 9 та 10 числа з 8:00 до 18:00 для будинків по вулицях Привітна, Сурська та проспекту Свободи, пише Politeka.

11 жовтня графіки відключення світла торкнуться населених пунктів Степове, частково Могилів (вулиці Дніпровська, Орільська), Турове (Приозерна, Шкільна), в 12 – Миролюбівка, Майорка (вул. Вільна), Дослідне (Квіткова).

