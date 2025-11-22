Гуманитарная помощь для пенсионеров в Черниговской области становится настоящим спасательным кругом для определенных категорий населения.

Международная организация Mercy Corps продолжает оказывать гуманитарную помощь для пенсионеров в Черниговской области и через различные программы, сообщает Politeka.

Гуманитарная помощь пенсионерам в Черниговской области охватывает домохозяйства, фермеров и малый и средний агробизнес, пострадавших от боевых действий.

Поддержка включает в себя денежные гранты, бытовые и пищевые наборы, гигиенические средства, а также поддержку сельскохозяйственной деятельности через специальную программу. Она ориентирована на развитие сельского хозяйства.

В нашем регионе проект реализует Благотворительный фонд «ПОДДЕРЖКА АГРО», работающий непосредственно с местными хозяйствами и фермерами. Предпочтение отдается домохозяйствам и бизнесам, пострадавшим от войны, а также внутренне перемещенным лицам.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Черниговской области охватывает мелкие сельхозпредприятия, малый и средний агробизнес, учреждения аграрного сектора, женщин-фермерок и фермеров, нуждающихся в консультациях по юридическим и финансовым вопросам.

Участники получают выплаты на развитие аграрной деятельности и возобновление бизнеса, что имеет ключевое значение для местной экономики и общества.

Некоторые компоненты инициативы временно приостановлены. Актуальную информацию об условиях и доступной поддержке следует проверять на официальных сайтах и ​​Facebook-страницах Благотворительных фондов. Там публикуют все обновления и рассказывают о дополнительных возможностях получателей.

