Денежное пособие для пенсионеров в Киевской области гарантирует минимальный уровень социальной защиты для тех, кто не может получить пенсию.

Денежная помощь для пенсионеров в Киевской области доступна для граждан, достигших пенсионного возраста, но не набравших достаточно страхового стажа для оформления пенсии, сообщает Politeka.

Выплаты осуществляет Пенсионный фонд Украины, и они направлены на поддержку лиц, нуждающихся в базовом финансовом обеспечении до достижения пенсионного возраста.

В 2025 году для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 32 лет страхового стажа, в 63 года – 22 года, а в 65 лет – 15 лет. Лица, не получившие этот объем до 65 лет, могут получить государственную социальную помощь.

Право на получение выплаты возникает при условии, что среднемесячный доход за последние шесть месяцев не превышает прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, в 2025 году составляет 2361 гривну. Размер пособия составляет 30% от этого показателя - 708,3 гривны. Если фактическая поддержка ниже, государство доплачивает сумму до 2361 грн.

Оформить денежную помощь можно в сервисных центрах Пенсионного фонда, через уполномоченных лиц местных советов, в центрах предоставления административных услуг (ЦНАП), через вебпортал Пенсионного фонда или приложение «Дія», а также по почте в адрес территориального управления.

Кроме этого, переселенцы и другие уязвимые категории могут получить бесплатное жилье в области. Его предоставляют государственные, коммунальные и частные учреждения, а также граждане при поддержке Министерства развития общин и территорий.

