Работа для пенсионеров в Днепре позволяет оставаться финансово независимым даже после ухода на заслуженный отдых.

Работа для пенсионеров в Днепре есть в самых разных сферах, сообщает Politeka.

Как свидетельствуют объявления на платформе work.ua, на рынке труда появляются вакансии с разным уровнем занятости и погрузкой, что позволяет выбрать комфортный формат.

Среди актуальных вариантов работы для пенсионеров в Днепре есть вакансия сварщика с оплатой от 40000 до 55000. Компания Техмамонтаж ищет специалиста с опытом взаимодействия с тонким металлом от 1 года и умением читать чертеж.

Работнику предлагают производить сварку с использованием аргона и полуавтомата на производстве нержавеющих металлоконструкций. Производство расположено на правом берегу города по ул. М. Руденко. Туда едет трамвай №17.

Заработок формируется по сдельной системе. График: с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00. Компания рассматривает кандидатов любого пола, что делает вакансию более доступной для тех, кто имеет необходимые навыки.

Еще одна вакансия связана с токарной обработкой железнодорожных колес. Интерпайп приглашает токаря карусельщика с зарплатой от 26000 до 29000.

Компания подчеркивает, что производит продукцию, используемую по всему миру, поэтому ответственность и точность будут основными требованиями.

Складская сфера имеет варианты работы для пенсионеров в Днепре. Компания Sav Orbico ищет комплектующего с зарплатой 26220. Основные задачи: комплектование заказов, разгрузка и погрузка товара и выкладывание продукции на стеллаже.

Важна внимательность, аналитические способности и дисциплинированность. График: 3 дневных смены с 8:00 до 20:00, 3 ночных смены с 20:00 до 8:00 и 3 выходных.

