Денежная помощь для ВПЛ в Кировоградской области направлена ​​на поддержку людей, нуждающихся в дополнительных ресурсах в зимний период.

Денежная помощь для ВПЛ в Кировоградской области в ближайшее время будет перечислена внутренне перемещенным гражданам и пенсионерам в рамках программы «Теплая зима», сообщает Politeka.

Такую информацию предоставило правительство.

Единовременная выплата составит 6500 гривен. Денежные средства предназначены для покрытия основных зимних потребностей и могут быть использованы на теплую одежду, обувь, одеяла, продукты, медикаменты, оплату коммунальных услуг или транспортные расходы. Период использования ограничен 180 днями; неизрасходованный остаток автоматически возвращается в бюджет.

Перевод будет осуществляться на «Дія.Картку», что позволяет обеспечить прозрачность расчетов и контроль направления расходов.

Право на выплату имеют несколько категорий получателей. К ним относятся дети на попечение или попечительство, в частности с инвалидностью, воспитанники приемных семей и детских домов семейного типа, переселенцы с инвалидностью первой группы, дети из малообеспеченных семей и одинокие пенсионеры, получающие надбавку за уход.

Кроме того, жители Кировоградской области также могут получить бесплатное жилье для переселенцев.

Министерство социальной политики разработало программу обеспечения бесплатным жильем в Кировоградской области и других регионах Украины для ВПЛ, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах.

