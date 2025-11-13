Мінсоцполітики розробило програму забезпечення безкоштовним житлом у Кіровоградській області та інших регіонах України для ВПО, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Безкоштовне житло для ВПО у Кіровоградській області можна отримати через кілька програм, які були розроблені для допомоги переселенцям, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що потрібно знати українцям, які шукають прихисток.

Міністерство соціальної політики України розробило програму забезпечення безкоштовним житлом у Кіровоградській області та інших регіонах України для ВПО, які перебувають у складних життєвих обставинах. Ініціатива спрямована на створення умов для тимчасового проживання переселенців у безпечних та облаштованих приміщеннях.

Зокрема, частина переселенців пенсійного віку, які наразі проживають у санаторіях, висловила бажання переїхати до сільської місцевості. Міністерство проведе опитування серед ВПО у місцях тимчасового розміщення, щоб визначити їхні пріоритети щодо місця проживання.

Крім того, відомство опрацьовує варіанти підтримки сільських громад, де є житлові приміщення, готові до облаштування для поселення переселенців. Це дозволить одночасно забезпечити житлом уразливі категорії громадян та стимулювати розвиток локальної інфраструктури.

Ще один напрям програми передбачає безкоштовне проживання для ВПО у Кіровоградській області та інших регіонах України, які після завершення тривалого медичного догляду потребують додаткової підтримки. Цим особам нададуть доступ до спеціально обладнаних приміщень на обмежений термін — до одного року.

У рамках послуги переселенці отримають житло з усіма необхідними зручностями, можливість самостійно готувати їжу, а також допомогу у веденні господарства, вирішенні побутових та соціальних питань. Програма передбачає залучення фахівців та служб незалежно від форми власності для розвитку соціальних навичок та забезпечення комфортного проживання.

Джерело: Факти.

