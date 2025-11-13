Минсоцполитики разработало программу обеспечения бесплатным жильем в Кировоградской области и других регионах Украины для ВПЛ, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Кировоградской области можно получить через несколько программ, разработанных для помощи переселенцам, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что нужно знать украинцам, которые ищут убежища.

Министерство социальной политики разработало программу обеспечения бесплатным жильем в Кировоградской области и других регионах Украины для ВПЛ, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах. Инициатива направлена ​​на создание условий для проживания переселенцев в безопасных и обустроенных помещениях.

В частности, часть переселенцев пенсионного возраста, проживающих сейчас в санаториях, выразила желание переехать в сельскую местность. Министерство проведет опрос среди ВПЛ в местах временного размещения, чтобы определить их приоритеты по месту жительства.

Кроме того, ведомство прорабатывает варианты поддержки сельских общин, где есть жилые помещения, готовые к обустройству для поселения переселенцев. Это позволит одновременно обеспечить жильем уязвимые категории граждан и стимулировать развитие локальной инфраструктуры.

Еще одно направление программы предусматривает бесплатное проживание для ВПЛ в Кировоградской области и других регионах Украины, которые после завершения длительного медицинского ухода нуждаются в дополнительной поддержке. Этим лицам предоставят доступ в специально оборудованные помещения на ограниченный срок — до одного года.

В рамках услуги переселенцы получат жилье со всеми необходимыми удобствами, возможность самостоятельно готовить еду, а также помощь в ведении хозяйства, решении бытовых и социальных вопросов. Программа предусматривает привлечение специалистов и служб, независимо от формы собственности для развития социальных навыков и обеспечения комфортного проживания.

