Местные жители снова заметили подорожание некоторых продуктов в Одесской области, так что рассказываем об этом подробнее.

В местных супермаркетах зафиксировали очередное подорожание продуктов в Одесской области, сообщает Politeka.

Подорожание продуктов в Одесской области стало очевидным при осмотре ценников в крупной сети супермаркетов и на рынке "Привоз".

В продаже остается большой выбор молока, сметаны, йогуртов, творога и безлактозной продукции. Разница в стоимости зависит от производителя и формата упаковки, поэтому покупатели ориентируются на свой бюджет и вкусовые привычки.

В категории сыров цены колеблются в зависимости от вида. Сыры Premialle Felata стоят 68,49 грн за 160 г, позиции бренда Ферма в формате фелатта имеют цену 64,99 за 180 г, а брынза этого же производителя предлагается за 56,99 за 180 г.

В группе молока разница тоже заметна. Крестьянское с жирностью 2,5 отпускается за 67,99 за 950 г, а вариант с жирностью 3,2 предлагается за 78,49 за тот же объем.

Цены на яйца остаются чувствительными к сезонным изменениям и колебаниям спроса. Наседка в категории XL стоит 95,49 гривен за десяток. Премия в высшей категории имеет стоимость 79,49 за 10 штук.

Подорожание продуктов в Одесской области зафиксировано и на рынке "Привоз". Еженедельный обзор ценников показал, что огурцы продаются в среднем по 100, а помидоры имеют диапазон от 50 до 90.

Перец сладкий стоит от 30 до 70, перец острый – 100. Картофель предлагается по 30 до 40. Лук и свекла – в пределах 25 до 40. Капуста белокочанная продается от 25 до 45, пекинская – от 40.

Яблоки стоят от 40 до 60. Груши имеют разброс от 40 до 120. Виноград- от 50 до 100 грн. Хурма – от 80 до 90. Корольок – от 100 до 110. Бананы предлагаются по 60-80.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Одесской области: сколько дают на зимний сезон.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе: кто из переселенцев найдет крышу над головой.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Одесской области: как потеря урожая влияет на украинцев.