Местным жителям следует знать о введении ограничений движения транспорта в Луцке, потому рассказываем, какой части города это касается.

В Луцке 22 ноября будут введены ограничения движения транспорта, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальном сайте городского совета, ограничение движения транспорта в Луцке будет введено из-за того, что в Старом городе состоятся мероприятия памяти жертв Голодоморов.

Ограничение движения транспорта в Луцке предполагает, что центр Старого города будет работать по временным правилам. Заезд автомобилей с улиц Братковского, Кафедральной, Даниила Галицкого и Плитницы на площадь перед Луцким замком будет закрыт с 06:00 до 16:30.

Такое перекрытие необходимо для проведения мемориальных мероприятий и для того, чтобы организаторы могли обеспечить безопасное пространство для участников.

В городе также будут действовать другие запреты, связанные с днем ​​чествования. В течение дня запретят звучание развлекательных мелодий на рынках, в магазинах и на территории историко-культурного заповедника "Старый Луцк".

Перевозчиков попросили воздержаться от музыкального сопровождения общественного транспорта. Учреждения культуры и образования подготовят тематические мероприятия. Руководители предприятий и учреждений призвали не проводить развлекательных событий.

Кроме того, на административных зданиях появятся Государственные Флаги с черными лентами. Официальная часть начнется в 15.30. В программе предусмотрено возложение цветов на территории Кресто-Воздвиженской церкви.

После этого участники переместятся в Луцкий замок. Завершающим этапом станет общенациональная минута молчания в 16.00. Сразу после нее жителей общины пригласят присоединиться к акции "Зажги свечу памяти".

В городе подчеркивают, что перекрытия дороги будут носить временный характер. Организаторы просят водителей отнестись к этому с пониманием.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание проезда на Волыни: какие цены теперь.

Также Politeka сообщала, Начало отопительного сезона 2025 года в Волынской области: жителям сделали важное объявление.

Как сообщала Politeka, Новая система оплаты за проезд в Житомире: вводимые во всех автобусах.