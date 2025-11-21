Дефицит продуктов в Полтавской области обострился из-за сокращения поголовья свиней и нехватки предложения, сообщает Politeka.

Аналитики говорят, что нынешняя динамика не выглядит временной и может влиять на рынок еще долго.

Дефицит продуктов в Полтавской области стал одной из причин, усугубляющих рост стоимости свинины с начала 2025 года. По оценкам специалистов цена поднялась на 34% с начала года и на 60% по сравнению с прошлым годом.

Причина проста и одновременно критическая. Зимой количество свиней уменьшилось до 4.5 миллионов голов. Падение происходило в основном в частном секторе, где хозяева не смогли удержать поголовье на стабильном уровне.

Следствием стала нехватка живца и рост закупочных ценников. В сентябре свиньи беконных пород в живом весе стоили от 98 до 100 грн за килограмм в зависимости от региона.

Такая ситуация стимулировала активные закупки из-за границы. В августе 2025 года в Украину ввезли 4.6 тысяч тонн свинины, что на 48% больше по сравнению с июлем.

За первые 8 месяцев года общий объем импорта достиг 14.9 тысяч тонн. Это в 7.8 раз больше, чем за аналогичный период 2024 года. Показатель стал самым большим с 2022 года. Аналитики ожидают, что к концу года импорт может превысить 25 тысяч тонн.

Наибольший объем поставок традиционно приходится на вторую половину года. Эта тенденция усиливает снижение стоимости живца в странах ЕС. Европейские рынки становятся привлекательными для украинских закупщиков, рассматривающих импорт как временный способ восполнить нехватку собственного сырья.

По данным аналитиков, дефицит продуктов в Полтавской области, несмотря на рост поголовья свиней, не смог полностью выровнять ситуацию. Рынок все еще работает в режиме ограниченного предложения.

