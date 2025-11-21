Аналитики отмечают, что подорожание продуктов в Днепропетровской области связано с сезонными факторами.

В ноябре 2025 года фиксируется удорожание продуктов в Днепропетровской области , сообщают данные магазинов и среднемесячные расчеты, передает Politeka.

Такую информацию предоставляет сайт Минфина .

Среднестатистические цены на бакалею, овощи и молочные товары повысились по сравнению с октябрем.

Гречка в магазинах Auchan, Metro, Novus и Megamarket стоит от 38,30 до 56,20 грн за килограмм. Среднее удорожание с 40,88 грн в октябре до 43,57 в ноябре составляет 1,74.

Огурцы гладкие (1 кг) подорожали значительно сильнее: средняя цена выросла с 80,49 до 174,90 грн. Дороже всего их предлагают в Megamarket, а самое дешевое – в прошлом месяце были в Auchan и Metro.

Сливки «Простонаше» 10% (200 мл) демонстрируют более умеренное повышение: средняя стоимость поднялась с 36,14 грн. до 37,22 за единицу. В магазинах Megamarket цена достигает 40 гривен, а в Metro и Novus – около 36 гривен.

Аналитики отмечают, что удорожание продуктов в Днепропетровской области связано с сезонными факторами, колебанием логистических затрат и изменениями курса национальной валюты. Наиболее существенно удорожали овощи, бакалея и молочные изделия повышались более постепенно.

Местные жители вынуждены планировать расходы более осторожно, ведь стабильный рост цен влияет на бюджет семьи и уровень потребления основных продуктов питания.

Кроме того, в Днепре также был замечен дефицит продукции.

Из-за погодных условий большинство комбинатов досрочно начали отопительный сезон, используя уголь и пеллеты. Расходы на топливо выросли вдвое, что повлияло на конечные цены огурцов в магазинах и на рынках.

