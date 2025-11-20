Пассажиров призывают заранее учитывать новый график движения поездов в Черниговской области и планировать поездки с учетом временных корректировок в регионе.

Новый график движения поездов в Черниговской области вводится на временный период компанией-перевозчиком "Укрзализныцей", сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" в Телеграмм.

Из соображений безопасности на участке Бахмач – Сновск временно вводятся ограничения движения поездов. Новый график движения поездов в Черниговской области будет действовать в период с 20 по 23 ноября. Так, в Черниговской области будут изменены маршруты нескольких пригородных рейсов.

Экспрес №6501 в указанные дни будет курсировать по измененному маршруту Бахмач-Пассажирский – Бондаревка вместо привычного направления Бахмач-Пассажирский – Сновск. В то же время состав №6504 будет следовать по маршруту Бондаревка – Бахмач-Пассажирский, тогда как раньше он следовал за направлением Сновск – Бахмач-Пассажирский.

Отправка и прибытие по станции Бондаревка будет осуществляться в соответствии с действующим расписанием, без изменений во времени. Пассажиров призывают заранее учитывать обновление движения поездов и планировать свои поездки с учетом временных корректировок в регионе.

Напомним, что в Чернигове временно меняется схема работы общественного транспорта. Управление транспорта, транспортной инфраструктуры и связи сообщило, что определенное время общественные маршрутные средства не будут остановки на остановках Проспект Мира, расположенной вблизи школы номер 1, а также на остановке Детский мир.

Пассажирам рекомендуют обратить внимание, что в ближайших действующих пунктах посадки и высадки остаются остановки Поликлиника №3, Центральный рынок и Отель Украина. Именно там можно сесть на общественный транспорт или покинуть маршрут.

Городские власти подчеркивают, что о возобновлении обслуживания остановок, работа которых временно приостановлена, будет поставлено в известность дополнительно.

