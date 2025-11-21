Повышение тарифов на отопление в Полтавской области связывается с общим удорожанием энергоресурсов и необходимостью обеспечить стабильную работу теплокоммунальных предприятий.

Повышение тарифов на отопление в Полтавской области вступило в силу с октября и уже влияет на жителей региона и бюджетные учреждения, сообщает Politeka.

Такую информацию сообщают в «Лубнетеплоэнерго».

Решение пересмотреть стоимость вызвано ростом затрат на производство и доставку тепловой энергии. Предыдущие цены покрывали лишь часть реальных затрат, что создавало риски стабильного функционирования теплосетей и возможность накопления долгов.

Еще в августе 2024 г. тарифы учитывали расходы на ремонт и техническое обслуживание, однако уровень компенсации не превышал 76%. Удорожание газа, электроэнергии и воды сделало дальнейшее содержание старых расценок невозможным.

Стоимость газа для населения теперь составляет около 6,2 тысяч гривен за тысячу кубометров, а для бюджетных организаций — более 13 тысяч. В финальную цену входит транспортный и распределительный компоненты. Электроэнергия также выросла в цене и превышает 8 гривен за киловатт-час.

По расчетам предприятия тарифы для домохозяйств повысились почти вдвое, а для бюджетных учреждений — примерно на четверть. В компании отмечают, что пересмотр является вынужденным шагом для обеспечения бесперебойной поставки тепла в отопительный сезон.

Специалисты прогнозируют, что затраты могут увеличиваться и дальше, поэтому рекомендуют внимательнее следить за потреблением энергии и оптимизировать использование ресурсов. Повышение тарифов на отопление в Полтавской области связывается с общим удорожанием энергоресурсов и необходимостью обеспечить стабильную работу теплокоммунальных предприятий.

