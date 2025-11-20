Денежная помощь для пенсионеров в Николаевской области предоставляется только определенным категориям пожилых украинцев.

Часть пенсионеров могут получать разнообразную денежную помощь в Николаевской области как от государства, так и от волонтерских и международных организаций, пишет Politeka.net.

Рассказываем, что об этом известно.

В частности, для пенсионеров, достигших 80 лет и нуждающихся в постоянном уходе, предусмотрена ежемесячная денежная помощь в Николаевской области в размере 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

По состоянию на конец 2025 эта сумма составляет 944 гривны. Получить такую ​​поддержку могут те пенсионеры, у которых нет семьи, получают только пенсию по возрасту и имеют медицинское заключение врачебно-консультативной комиссии о необходимости постороннего ухода.

Оформить государственную помощь можно в местном управлении социальной защиты населения, подав заявление, паспорт, идентификационный код, справку из Пенсионного фонда и медицинское заключение.

Кроме того, в январе 2025 года стартовала обновленная программа "єПідтримка", известная среди населения как "тысяча Зеленского". Пенсионеры могут получить одноразовую выплату в размере 1000 гривен через приложение "Дия", банки-партнеры или через отделение "Укрпочты". Средства программы можно потратить на оплату коммунальных услуг или приобретение товаров украинского производства.

В этом году правительство также утвердило единовременную денежную помощь в размере 6500 гривен в рамках пакета "Зимняя поддержка". Она предназначена для наиболее уязвимых категорий граждан, в частности одиноких пенсионеров, и предоставляется дополнительно к программе "єПідтримка". Цель этой помощи – частично компенсировать расходы на отопление, лекарства и пищевые продукты в холодный период года.

Источник: На пенсии.

